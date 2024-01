O deputado federal Mersinho Lucena (Progressistas) afirmou à imprensa nesta quinta-feira (4) que o nome da sua esposa, Camila Holanda, está à disposição para compor a vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Cabedelo André Coutinho (União Brasil), mas adverte que a apresentação do nome dela não é sangria desatada e vão esperar um pouco mais para viabilizar a chapa.

O fato é que o deputado federal ainda acredita na possibilidade de união entre o grupo político do atual prefeito Vitor Hugo (Avante), do qual ele faz parte e o grupo do governador João Azevêdo (PSB), que tem como pré-candidato a prefeito de Cabedelo o ex-deputado Ricardo Barbosa e apoia a reeleição do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que é pai de Mersinho Lucena.

“Eu ainda defendo uma ponte com o governador João Azevêdo para que haja um consenso na cidade. Eu acredito nisso e sempre falo nas minhas declarações que oito meses antes da eleição de João Azevêdo tinha gente que estava no palanque dele e se tornou adversário, e adversário que se tornou aliado. Então, na política a gente já viu as coisas mudarem em pouco tempo. Eu acredito até o final”, atestou.

Caso não ocorra a união, Mersinho afirmou que o seu grupo irá para uma disputa democrática em Cabedelo e por isso não há necessidade da confirmação do nome da esposa para ser a vice, neste momento. “Acredito que em breve estaremos com essas definições”, destacou.