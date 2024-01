O prefeito Cícero Lucena disse que quer manter a mesma base de apoio do governador João Azevêdo (PSB), no apoio à sua disputa à reeleição em João Pessoa, nas eleições de outubro. Segundo ele, até porque é possível que seja reeditada a mesma chapa, com o socialista Leo Bezerra como vice.

“Eu acredito que no momento oportuno será colocada a chapa para ser oficializada, além também da base de apoio que hoje apoia o governo do Estado e que está também sendo trabalhada para que a gente possa ter a mesma base apoiando também a Prefeitura de João Pessoa”, disse.

Conforme Cícero, o governador tem afirmado a participação do PSB na chapa e ele mesmo tem repetido, ambos têm um único discurso em relação a isso porque acha que eles estão no caminho certo.

“Não fizemos tudo que desejamos e temos a capacidade de fazer. Temos projetos importantes e fundamentais em andamento, além de novos que estão dentro do nosso mesmo objetivo. João Pessoa está vivendo um momento muito especial na questão da gestão pública e pretendemos dar continuidade”, atestou o prefeito.