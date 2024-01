O suplente de deputado Raniery Paulino disse em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (3), que só está aguardando a convocação da Câmara Federal para tomar posse do cargo em substituição ao colega Wilson Santiago, que tirou licença sem vencimento para assumir a Secretaria de Representação Institucional da Paraíba, em Brasília.

Ele agradeceu ao seu partido, o Republicanos, pela oportunidade como também ao colega Wilson Santiago, a quem fez elogios. “Wilson é muito respeitado, tem grande trânsito em Brasília e eu tenho certeza que será um grande secretário para ajudar o estado da Paraíba, o governo, as prefeituras e entidades. Ele tem um olhar municipalista e tomara que ele tome gosto e queira ficar o mais tempo possível”, atestou Raniery.

O suplente disse ainda que não vai em busca apenas de um broche, mas, sobretudo, para diminuir o fosso que a região de Guarabira tem com mais de 25 anos sem um deputado federal legítimo da região. Ele lembrou que o último foi o seu pai, Roberto Paulino.

“Vou defender as bandeiras que sempre defendi como deputado estadual ao longo de 16 anos. Então, o momento é de agradecer por esta articulação do nosso líder Hugo Motta, com o deputado Wilson, o governador João Azevêdo, enfim, com toda bancada federal, Murilo Galdino e com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que estiveram priorizando esse desfecho”, destacou.