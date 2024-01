O novo secretário de Representação Institucional da Paraíba em Brasília, Wilson Santiago, falou à imprensa nesta quarta-feira (3), sobre a missão recebida do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB).

“De fato é uma atribuição que nos alegra muito, ou seja, nós teremos mais condições juntamente com o governador do Estado através dessa secretaria viabilizar muitas ações, dar continuidade a muitos dos projetos que estão em andamento em Brasília”, disse.

Santiago disse ainda que vai procurar identificar e agilizar todos os programas e ações com os quais a Paraíba já está contemplada, a exemplo do PAC e outros. “Eu tenho certeza que isso dará condições e fará com que a Paraíba avance cada vez mais, e o governo de João Azevêdo tenha asseguradas as ações que tem implementado na Paraíba. Esse é o nosso objetivo principal”, declarou.

Sobre o tempo de permanência no cargo, Santiago disse que todo cargo de confiança depende do governador e que vai exercer o seu trabalho, agora o tempo quem determina é o governador, que tem a missão de continuar ou não com o secretário nomeado.

Sobre o ocupante da sua cadeira na Câmara Federal, Santiago ressaltou que Raniery Paulino é um parlamentar experiente e que fará um grande trabalho na Casa Legislativa.

“Ele, que já foi deputado estadual por 16 anos, tem uma grande jornada de trabalho no Legislativo, com certeza irá não só dar prosseguimento àquilo que seu pai iniciou ao longo de muitos anos, como também irá inovar em algumas ações que contribuirão no avanço do Brasil e especial à Paraíba”, avaliou.