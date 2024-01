O líder do governo na Câmara de Vereadores de Campina Grande, Luciano Breno (Progressistas), revelou à reportagem do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (3), que para tentar cumprir com o orçamento impositivo dos vereadores, no qual 1,2% do orçamento municipal é destinado aos legisladores, R$ 4 milhões foram cortados da publicidade da prefeitura.

Conforme o vereador, que votou contra o projeto das emendas impositivas, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) não tem medido esforços para cumprir com a lei das emendas, mas é preciso compreensão por parte dos colegas da oposição para que se chegue a um consenso.

– Estivemos reunidos com os vereadores tentando encontrar uma solução, pois é necessário remanejamento de recursos, por isso não conseguimos resolver e vamos nos reunir novamente. Foram retirados R$ 4 milhões de publicidade da prefeitura e com essa retirada vamos inviabilizar campanhas educativas de vacinação, chamamento para matrículas de escolas, por isso estamos tentando conciliar para que a gente possa trazer uma proposta para os vereadores e pedimos a compreensão de todos eles – ponderou.

Nota da redação: Esta matéria foi atualizada às 12h32, devido a informações imprecisas

