Cícero reafirma parceria com João e cita foco de 2024

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), reafirmou em entrevista a forte parceria com o governador João Azevedo (PSB), destacando a sintonia de objetivos que tem permitido a continuidade de importantes projetos em benefício da população da capital paraibana.

Diante de questionamentos sobre possíveis acusações, Lucena preferiu manter o foco no trabalho realizado, afirmando: “Fazer acusações levianas nós não vamos participar disso. Vamos focar naquilo que estamos fazendo. Se vierem com mentira, vamos responder com trabalho”.

O prefeito ressaltou que a sua missão coincide com os objetivos do governador, o que proporciona a tranquilidade na continuidade dos esforços conjuntos.

Lucena revelou que mantém uma comunicação frequente com João Azevedo, relatando que conversam quase todos os dias por telefone, avançando nas ações necessárias para o desenvolvimento da cidade.