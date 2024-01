Cícero fala sobre reeleição e como vai responder aos adversários

“Se vierem com mentiras, eu vou responder com trabalho”. Foi como declarou o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena em relação à campanha eleitoral que vai enfrentar como pré-candidato à reeleição pelo Progressistas.

Conforme o prefeito, à população não interessa picuinhas, mas sim o trabalho do gestor. “Acusações levianas, nós não vamos participar disso. Nós vamos focar naquilo que estamos fazendo para que o cidadão abra a janela de sua casa e veja a sua rua pavimentada, que encontre escola de qualidade para seus filhos, que os que têm crianças com deficiência veja o aconchego, carinho e o cuidado nas nossas escolas”, disse.

Cícero enfatizou ainda que vai focar a entrega de serviços públicos para melhorar a vida das pessoas e essa será a sua missão, que felizmente, segundo ele, coincide com os mesmos objetivos do governador João Azevêdo (PSB). “Daí a tranquilidade da continuidade desse trabalho conjunto em favor da população de João Pessoa”, avaliou.

Indagado quando iria se sentar com o governador para definirem as estratégias de campanha, já que o PSB vai continuar na chapa com o vice, Leo Bezerra, Cícero respondeu que tem falado com Azevêdo quase todos os dias e vão avançando naquilo que se faz necessário.