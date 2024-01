Três partidos articulam a criação da ´superfederação´

Entrou em pauta entre os cardeais de três grandes partidos a criação de uma ´superfederação´ partidária, com potencial para comandar boa parte dos fatos políticos do Brasil.

É mais ou menos a ´institucionalização´ do grupo ´Centrão´ existente, de maneira informal, na Câmara Federal.

Reportagem do jornal O Globo mostrou que Progressistas, União Brasil e Republicanos avaliam somar forças de maneira formal, potencializando forças junto às decisões governamentais e às verbas orçamentárias.

Os únicos empecilhos seriam o atual presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (PE), que no mês que vem passa o comando da legenda para Antonio Rueda.

O outro entrave é a situação conflituosa entre as legendas nos estados da Paraíba e Pernambuco.

O Progressistas conta atualmente com 50 deputados federais; o União Brasil com 59; e o Republicanos com 42.

No Senado, o União tem sete senadores; o PP seis e o Republicanos quatro.

A ´superfederação´ largaria com 151 deputados (seria disparadamente a maior da Câmara) e também seria a maior no Senado, com 17 integrantes.

* notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.