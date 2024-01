Presidente da ALPB diz que não vai compor com a família Ribeiro

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), disse em entrevista à imprensa que gostaria muito de disputar o cargo de governador do Estado, mas nunca na condição de vice e muito menos de Lucas Ribeiro (PP), atual vice-governador e possível candidato ao cargo em 2026.

Galdino refutou qualquer composição com a família Ribeiro.

“Eu, particularmente, não tenho vontade de ser vice. Eu tive a vontade de ser vice de João Azevedo (PSB), mas houve a questão do apoio a Efraim Filho (União Brasil) para senador e eu não quis voltar atrás. Já tinha assumido o compromisso e não me sentiria confortável em quebrar esse acordo”, destacou o presidente, se referindo ao grupo do governador Azevedo que apoiou para o Senado a ex-deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB).

Contudo, Galdino afirmou que se aparecer outro candidato da base que não seja Lucas Ribeiro, teria até condições de avaliar a possibilidade de sair como vice.

Para o deputado, não é interessante estar compondo com os Ribeiros porque certamente o Republicanos não teria espaço.

“Mas, eu tenho coragem e vontade de estar na chapa majoritária na condição de governador ou de senador”, revelou.