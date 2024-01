O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos) rechaçou a fala do ex-senador Cássio Cunha Lima, que garantiu apoio do grupo político do PSDB de Campina Grande a Romero Rodrigues,a tual deputado federal do Podemos, na disputa pelo governo da Paraíba, em 2026.

Para o deputado, isso não existe e que ninguém dá espaço político a ninguém , cada um constrói o seu.

“Se Romero, a partir de sua eleição para prefeito de Campina Grande, quiser participar de chapa majoritária em 2026, ele vai ter que construir esse ambiente político para lhe dar forças para que ele possa ser um componente da chapa majoritária”, disse.

Conforme Galdino, ninguém pode firmar nenhum compromisso agora porque quem disse isso está querendo enganar Romero Rodrigues.

“Quem está dizendo que vai deixar espaço em 2026 para Romero, me perdoe a franqueza, está querendo é enganá-lo porque ninguém dá nada a ninguém na política ainda mais com três anos de antecedência das eleições”, advertiu.

Ele lembrou que todo o processo para fortalecer o próprio Romero Rodrigues vai depender se ele se candidatar a prefeito de Campina Grande.

“Então garantir uma coisa com três anos de antecedência, na polírica, não tem muita valia, não. As questões políticas são construídas. Se ele vai estar na majoritária quem vai dizer esse será o posicionamento dele e a construção que ele vai fazer ao longo desse anos”, avaliou Galdino.