Veneziano: “A Reforma Tributária não é perfeita, mas tem grande avanços”

O vice-presidente do Congresso Nacional, o senador paraibano, Veneziano Vital do Rêgo falou à imprensa nesta quinta-feira (09), sobre a aprovação da Reforma Tributária no Senado Federal, que agora segue de volta para a Câmara dos Deputados, de onde o texto original veio, porque foi modificada no Senado.

Segundo ele, o Senado cumpriu com a sua obrigação ao ter aprovado em dois turnos, a PEC 45/20219. e que agora depois de tantos anos, a sociedade brasileira vai ter de fato uma reforma que vai melhorar o atual sistema tributário, considerado por ele, um absurdo.

“Evidente que esta não é perfeita, mas ela tem grandes avanços e traz no seu bojo a simplificação, sabemos quão difícil é ter no nosso país um ambiente onde o empreender ou mesmo o contribuinte se sinta seguro de que esteja pagando o que é justo por toda essa teia e emaranhado de tributos que se sobrepõem e terminam por nos impor uma altíssima carga tributária”, explicou.

Conforme Veneziano, o feliz texto apresentado pelo colega Eduardo Braga fez essas correções, garantindo a neutralidade, o que é importantíssimo para que não haja risco algum de aumento de tributos e os mecanismos utilizados pelo senador Braga são suficientes para garantir isso aos consumidores.

“Votando, favoravelmente, entendo que nós avançamos. Espero que agora a Câmara Federal faça a revisão para podermos ter, o mais breve possível, a promulgação da PEC”, completou.