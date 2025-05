Polícia prende quatro suspeitos de participarem da morte de agricultor, no Sertão

Quatro homens foram presos suspeitos de participarem da morte de um agricultor na zona rural do município de Manaíra, no Sertão da Paraíba, após uma disputa por uma propriedade na região. De acordo com a Polícia Civil, as prisões aconteceram na noite da sexta-feira (23) e o crime aconteceu na sexta-feira (16).

Segundo o Delegado Gutemberg Cabral, responsável pela investigação do crime, os quatro mandados de prisão foram em caráter temporário. Além disso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra os investigados.

A vítima, identificada como Juniely Juvenal do Nascimento, de 39 anos, foi morta às margens da BR-306, na saída da cidade de Manaíra para Santana de Mangueira, na sexta-feira (16), quando estava pilotando uma moto.

Segundo as investigações da polícia, o suspeito de ser o executor atirou contra a vítima.

Conforme o delegado, a motivação para o crime foi disputa por uma propriedade na cidade de Manaíra, na qual Juniely morava. As investigações apontam que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte por divergências sobre quem seria realmente o dono das terras.

Os homens aguardam audiência de custódia e, caso as prisões sejam mantidas, devem ser realocados para a Cadeia Pública da cidade de Princesa Isabel, também no Sertão.

* Com informações do g1pb