Servidor do TJPB é afastado em investigação sobre fraude milionária em aposentadorias na Paraíba

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) afastou por 180 dias o servidor Irley de Souza Carneiro, chefe de cartório em Caaporã, suspeito de envolvimento em um esquema de fraude milionária em aposentadorias.

A decisão ocorre no contexto da Operação Retomada, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) nesta sexta-feira (16).

Segundo o Ministério Público da Paraíba, Irley manipulava decisões e recebia propinas. Ele seria um dos intermediários na produção de sentenças e acordos fraudulentos, junto com outros advogados e um juiz.

Nomes investigados no esquema:

Hilton Souto Maior Neto – articulador central do esquema;

Armando Palhares Silva Júnior – “laranja” em ações judiciais;

Guilherme Queiroz e Silva – advogado e criador de associações de fachada;

Jairo Sayao Meletti – advogado e estrategista jurídico do grupo;

Irley de Souza Carneiro – servidor afastado, intermediário em decisões;

Rackson Santos de Lima Renor – responsável por documentos falsos;

Juiz Glauco Coutinho Marques – já afastado, concedia liminares e homologava acordos falsos.

As fraudes consistiam em ações judiciais fraudulentas, com documentos falsificados e descontos indevidos nos benefícios de aposentados, sem que as vítimas soubessem. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 126 milhões.

A operação teve apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Polícia Civil, com mandados cumpridos na Paraíba e em São Paulo.