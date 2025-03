Policia localiza em Campina celulares roubados em prévias de João Pessoa

A Polícia Militar localizou uma casa, no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, onde estavam escondidos 17 celulares roubados ou furtados.

Equipes do 2º Esquadrão do Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (2º Eotam) chegaram até o endereço, na última quinta-feira (27), após rastrearem o sinal de um aparelho que tinha sido furtado em um bloco das prévias de João Pessoa.

Os suspeitos conseguiram fugir. Quem por ventura identificar um dos aparelhos divulgados através da foto abaixo, deve procurar a Cidade da Polícia Civil, em Campina Grande.

A corporação continua o trabalho de segurança neste carnaval, com atuação nas festas do litoral, do sertão e nos eventos religiosos de Campina Grande, garantindo também reforço nas rodovias estaduais e nos bairros.