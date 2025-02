Mulher de 27 anos é assassinada em distrito de Campina Grande

Nesta sexta-feira (7), no distrito de Galante, em Campina Grande, uma mulher de 27 anos, identificada como Luana Mendes da Silva, foi assassinada a golpes de arma branca, principalmente na região do pescoço.

O principal suspeito do crime é seu ex-companheiro, um homem de 54 anos, preso em flagrante. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima estava em via pública quando foi abordada pelo investigado, que lhe ofereceu uma carona.

Após recusar a oferta, Luana foi seguida até uma área isolada próxima à linha do trem, onde o homem desferiu os golpes fatais.

Ainda de acordo com a polícia, após cometer o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida utilizando a mesma arma, mas sobreviveu. Ele foi socorrido e permanece custodiado no Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passa por procedimentos cirúrgicos.

As primeiras investigações apontam que o crime teria sido motivado pelo inconformismo do suspeito com o fato de a vítima estar em um novo relacionamento.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Campina Grande.

A Polícia Civil solicita que a população colabore com informações que possam ajudar nas investigações, por meio do Disque Denúncia, pelo número 197.