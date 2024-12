Jovens morrem em acidente de moto ao tentar fugir de abordagem policial em João Pessoa

Um casal de jovens morreu na madrugada deste sábado (30) após a moto em que estavam colidir com um poste no bairro Muçumagro, em João Pessoa.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o veículo perde o controle e atinge o poste.

De acordo com a Polícia Militar, o casal tentava evitar uma abordagem policial após fugir de uma festa ilegal na região da Praia do Sol.

Durante a fuga, a motocicleta subiu na calçada e colidiu violentamente.

O Samu foi acionado, mas as vítimas morreram no local devido à gravidade do impacto. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Polícia Científica (IPC).

*com informações da TV Cabo Branco.