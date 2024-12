Corpo de homem é encontrado em açude na zona rural de Lagoa Seca

O corpo de Edvan Barbosa Silva, de 36 anos, foi encontrado neste domingo (1) em um açude na comunidade do Alvinho, zona rural de Lagoa Seca, após ter desaparecido no sábado (30).

O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.

Inicialmente, suspeita-se que Edvan tenha se afogado no açude, descrito como pequeno, porém profundo.

No entanto, o Corpo de Bombeiros identificou ferimentos na cabeça do homem ao retirar o corpo da água.

A Polícia Civil investiga o caso para determinar se a morte foi causada por acidente ou por possível crime.

A perícia informou que os ferimentos podem ter sido provocados pela vegetação do açude, mas aguarda mais informações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

*com informações da TV Cabo Branco