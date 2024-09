Foragido da Justiça do Mato Grosso é preso na Paraíba

O que planejava fazer na Paraíba? É o que vão apontar as investigações a partir da prisão feita pelo Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da Polícia Militar, no início da tarde desta quinta-feira (5), de um foragido da Justiça do Estado do Mato Grosso, que é envolvido em um esquema de roubos, furtos, desmanche e venda de peças de mais de 1.200 motos.

O acusado tem 54 anos, é empresário e foi considerado pela Justiça do Mato Grosso como “um dos maiores receptadores de peças de motos roubadas ou furtadas” daquele Estado. Ele usava o estabelecimento dele para o esquema.

Encontrado na Paraíba – O foragido foi preso na Praia do Sol, que fica na zona sul da capital paraibana, onde estava construindo uma casa.

Contra ele, tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa, expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, com validade até o ano de 2039.

O preso está sendo apresentado agora na Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel, em João Pessoa.