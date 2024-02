PF faz operação policial em João Pessoa; alvo é servidor público

A Polícia Federal deflagrou a Operação CID Z76.5, nesta quinta-feira (22), com o objetivo de instruir investigação acerca de falsidade documental perpetrada por servidor público federal. Um mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça Federal em Fortaleza/CE foi cumprido em João Pessoa/PB.

Foram apurados indícios de crimes de falsidade documental, uso de documento falso e estelionato qualificado por um investigado técnico judiciário, lotado no Tribunal Regional Eleitoral em Fortaleza/CE, com uso de atestados médicos falsos para se ausentar do trabalho ilicitamente. Após comunicação do TRE-CE, foram realizadas investigações pela PF, com apreensão de aparelhos celulares e computador do investigado.

As penas dos crimes investigados podem chegar a 11 anos de prisão. O nome da operação remete aos indícios apurados no inquérito policial de simulação de doença por parte do servidor público.