Apreensão de carga de cigarros avaliada em R$ 12 milhões

Na noite de quarta-feira (21), a Polícia Civil realizou uma operação que resultou na apreensão de uma carga de cigarros estimada em R$ 12 milhões. O material foi descoberto durante uma ação no Bairro das Indústrias, onde estava sendo transferido para um depósito.

Segundo as investigações, as caixas continham produtos de origem alemã e coreana. A apreensão ocorreu após a proprietária do depósito notar sinais de arrombamento e a presença de marcas de pneus nas proximidades.

Diante da suspeita de crime, a Polícia montou uma operação para monitorar o local. Os agentes conseguiram interceptar a carga no momento em que era descarregada, evitando sua distribuição ilegal.

Os responsáveis pela tentativa de contrabando não foram identificados até o momento, e as investigações continuam em andamento para esclarecer os detalhes do caso.

*com informações da TV Cabo Branco