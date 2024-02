A tentativa de assalto a uma padaria no bairro de Valentina, em João Pessoa, resultou em tragédia na noite dessa terça-feira (20). Dois homens perderam suas vidas, incluindo um assaltante e um cliente que trabalhava como vigilante e reagiu à ação criminosa.

Além disso, uma mulher, identificada como esposa do vigilante, ficou ferida durante o confronto. O incidente ocorreu por volta das 18h, quando câmeras de segurança registraram o momento em que dois indivíduos chegaram ao estabelecimento em uma moto.

O carona desceu rapidamente do veículo e anunciou o assalto, iniciando um confronto armado com o vigilante, que estava no local apenas como cliente. A troca de tiros deixou ambos os envolvidos feridos e caídos no chão, enquanto o segundo assaltante entrou na padaria e executou o vigilante que ainda estava vivo, roubando sua arma em seguida.

O comparsa, mesmo ferido, tentou ajudar o colega a fugir, mas acabou abandonado na calçada. Antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), moradores das proximidades agrediram o assaltante caído.

O vigilante teve morte imediata, enquanto o assaltante baleado foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma, onde veio a óbito. A esposa do cliente, também atingida por um dos disparos, foi socorrida e inicialmente levada para o Trauma, sendo posteriormente transferida para o Complexo Hospitalar de Mangabeira.