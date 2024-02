Na manhã desta terça-feira (20), Givaldo Rodrigues de Morais, secretário de infraestrutura da cidade de Princesa Isabel, teve sua prisão convertida em preventiva após uma audiência de custódia. A medida foi tomada após ele ser preso em flagrante na madrugada do mesmo dia, em João Pessoa, sob suspeita de estupro.

Segundo informações da Polícia Civil da Paraíba, o crime teria ocorrido por volta de 1h30, quando Givaldo estava hospedado no mesmo hotel que a vítima, uma jovem de 21 anos, também moradora de Princesa Isabel.

A vítima acompanhava seu pai para uma cirurgia e o secretário ofereceu-se para levá-los até a capital paraibana. De acordo com o depoimento da vítima, Givaldo teria entrado em seu quarto e a dopado. Ao acordar, ela conseguiu enviar mensagens para uma amiga, que acionou a polícia.

Apesar de não haver conjunção carnal, a vítima relatou ter sido vítima de “outros atos” por parte do suspeito. A defesa de Givaldo Rodrigues informou que irá recorrer da decisão para tentar reverter a manutenção da prisão.

Enquanto isso, o prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, anunciou a exoneração imediata do secretário, afirmando que sua gestão tem compromisso ético com as mulheres e que atos individuais de servidores da prefeitura são “pessoais e intransferíveis”.

Esta não é a primeira vez que Givaldo Rodrigues enfrenta problemas com a justiça. Em 2015, durante sua época como vereador, ele foi preso na “Operação Sem Limites”, por posse ilegal de armas, junto a outras cinco pessoas. Na ocasião, foram encontrados em sua casa cinco revólveres, uma espingarda e uma grande quantidade de munição.