Na manhã desta quarta-feira (21), as polícias civis da Paraíba e do Rio de Janeiro realizaram uma operação que resultou na prisão de Lindemberg Farias da Silva, suspeito de ser o mandante do ataque com incêndio a um ônibus em João Pessoa.

Com 34 anos de idade, Lindemberg é apontado como o chefe do Comando Vermelho na Paraíba, liderando uma série de atividades criminosas na região. O ataque ao ônibus ocorreu em 18 de julho de 2023, no bairro do Padre Zé, na capital paraibana, deixando passageiros feridos e resultando na morte do motorista, que teve 54% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.

Após uma investigação que durou meses, sete pessoas foram indiciadas por envolvimento no caso, sendo que quatro delas estão atualmente presas, duas permanecem foragidas e uma faleceu em uma briga entre facções.

Lindemberg, além de ser apontado como mandante do ataque, também é conhecido por liderar o tráfico de drogas na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa. Sua prisão ocorreu no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, onde as autoridades o encontraram. Segundo as investigações, Lindemberg atuava representando a facção criminosa carioca na Paraíba, buscando expandir seus territórios.

A investigação revela que o grupo liderado por Lindemberg cooptou membros de uma facção específica da Paraíba e os levou para favelas no Rio de Janeiro, onde transmitiam ordens aos traficantes paraibanos.

O caso segue em investigação.