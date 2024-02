Suspeito de tráfico internacional é preso em João Pessoa

Um homem foi detido no último sábado, dia 17 de fevereiro, em João Pessoa, sob suspeita de envolvimento em tráfico internacional de drogas. A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil da Paraíba e teve sua divulgação feita apenas nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, estava sendo procurado com base em um mandado de prisão expedido pela justiça. Sua captura ocorreu no bairro do Valentina, na capital paraibana. Ele é acusado de importar ilegalmente 25 quilos de pasta base de cocaína, proveniente da Bolívia.

Durante a busca na residência do investigado, as autoridades encontraram diversas evidências, incluindo porções de haxixe, balanças de precisão, um caderno de anotações e uma maquineta de cartão de crédito.

Além disso, foi apreendida uma pistola calibre 40, juntamente com munições. Está é a terceira prisão só suspeito relacionada a atividades ilícitas. Todo o material apreendido será submetido à análise pelo Instituto de Polícia Científica (IPC) para fins de investigação e processo legal.