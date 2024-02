Caminhão tomba em Campina Grande e causa congestionamento

Na manhã desta segunda-feira (19), um caminhão de carga tombou em Campina Grande, causando transtornos significativos na região. O acidente ocorreu enquanto o motorista contornava a rotatória do bairro de Catolé, resultando em ferimentos leves no rosto para as duas pessoas que estavam no veículo, mas sem gravidade.

Identificado apenas como Lucivan, o motorista vinha de Cascavel, no interior do Paraná, e tinha João Pessoa como destino final. Após pernoitar na cidade, ele estava retomando a viagem quando ocorreu o acidente.

Além do caminhão tombado, a via precisou ser totalmente interditada devido ao vazamento de óleo de motor e diesel, tornando a pista extremamente escorregadia e perigosa para a circulação de veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba foi acionado para o local, porém, não houve início de incêndio. Os bombeiros trabalharam para espalhar pó de serra no local do tombamento, visando evitar novos acidentes.

O tenente Veiga, responsável pela operação, alertou para a condição perigosa da pista, especialmente para motoqueiros e ciclistas. Apesar do incidente, a carga de alimentos armazenada em caixas de papelão foi preservada.