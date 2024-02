Advogado denuncia paradeiro de dono da Braiscompany

O advogado Artemio Picanço informou que denunciou às autoridades brasileiras o paradeiro de Antônio Neto, envolvido no caso Brás Company.

Picanço revelou que a descoberta de que Antônio está na Argentina e utilizando o nome Felipe foi feita há alguns meses e desde então têm sido reunidas provas para encaminhamento às autoridades competentes.

Ele também destacou que a sentença do caso, assinada pelo juiz da Quarta Vara Federal e publicada recentemente, condenou várias pessoas envolvidas.

No entanto, algumas aguardam julgamento em instâncias superiores devido a questões burocráticas.

É importante ressaltar que os réus condenados em primeira instância não estão cumprindo pena de prisão até o momento, aguardando as decisões dos tribunais superiores.

A expectativa é que todas as pessoas envolvidas no esquema sejam responsabilizadas conforme o desenrolar do processo.

*com informações da Rede Ita