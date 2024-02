Polícia prende dupla que praticava assaltos em Santa Rita

A Polícia Militar prendeu, na noite desse sábado (17), dois suspeitos que estariam praticando roubos na região de Tibiri, em Santa Rita. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo, dinheiro e aparelhos celulares roubados.

A prisão se deu após policiais militares do 7º Batalhão receberem informações de que uma dupla estaria em um automóvel praticando assaltos no bairro de Tibiri.

Com as características fornecidas, após diligências, as equipes localizaram, no bairro de Marcos Moura, o veículo utilizado no assalto, bem como os dois suspeitos.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre .38, oito munições, R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) e vários aparelhos celulares. Os suspeitos e material apreendido foram conduzidos à 6ª Delegacia Distrital.