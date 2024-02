Após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Paraíba está reforçando as medidas de segurança em sua fronteira com o estado vizinho. Uma operação foi montada nas cidades que fazem divisa entre os dois estados, seguindo a determinação do comandante-geral da PM da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca.

Em Jacaraú, município paraibano que faz divisa com Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, abordagens intensivas foram realizadas durante a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

Todos os veículos, motocicletas e ônibus que passaram pela região foram submetidos a revistas, em um protocolo de segurança adotado também em todas as cidades paraibanas que fazem fronteira com o Rio Grande do Norte. Além das ações da Polícia Militar, equipes da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba estão realizando barreiras de fiscalização na divisa entre os estados, com o objetivo de prevenir a entrada dos fugitivos.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos. Ambos permanecem foragidos até o momento da última atualização desta reportagem. Segundo informações da polícia, eles têm vínculos com o Comando Vermelho, facção liderada por Fernandinho Beira-Mar, também detido na mesma unidade.

Rogério e Deibson são naturais do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde setembro do ano passado. Este evento marca a primeira fuga registrada em um presídio de segurança máxima do sistema penitenciário federal no Brasil.

O governo do Rio Grande do Norte emitiu alertas aos estados da Paraíba e do Ceará para reforçarem a segurança em suas fronteiras, diante do incidente.

A Polícia Federal foi acionada para participar da operação de recaptura dos fugitivos e também para investigar as responsabilidades no incidente, de acordo com informações do blog da Camila Bonfim.