Operação Carnaval não registrou ocorrências graves em mais de 700 eventos na Paraíba

A Polícia Militar fechou as ações da Operação Carnaval na Paraíba com mais de 200 pessoas conduzidas para as delegacias, e apreensão de 25 armas de fogo em todo o estado.

O dado foi divulgado nesta quarta-feira (14) e faz referência às ações policiais em mais de 700 eventos de Carnaval e em áreas anexas, no período que vai do dia 1º até a noite da última terça-feira (13). Não há registros de ocorrências graves ou homicídios.

Entre os 207 conduzidos para as delegacias, 22 estavam com mandados de prisão em aberto. Outros acusados também foram presos por crimes de roubos, furtos, tráfico de droga, atos infracionais, e por quebra de regime, entre outros.

Ainda no âmbito da Operação, mais de 12 mil pessoas foram abordadas, mais de 7 mil veículos foram fiscalizados, e 35 deles haviam sido roubados, mas foram recuperados. Entre as drogas, mais de 6.400 porções foram retiradas das ruas. Os dados são do Estado-Maior Estratégico da corporação.

O comandante-geral da PM, o coronel Sérgio Fonseca, destacou a tranquilidade dos mais de 700 eventos onde a PM esteve durante a Operação.

Não há registros de homicídio em áreas de festa. O comandante agradeceu o empenho e trabalho da tropa no período.

“Tivemos um Carnaval extremamente tranquilo graças aos serviços prestados pelos senhores e senhoras, homens e mulheres que fazem parte desta instituição a qual eu tenho tanto orgulho em comandar”, disse o coronel.