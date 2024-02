O trabalho das forças de Segurança Pública da Paraíba resultou em mais um Carnaval com redução de crimes contra a vida no Estado.

Com 13 mil empregos de policiais e bombeiros e mais de 540 eventos cobertos, a Operação Carnaval teve uma queda de 26% nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com relatório do Núcleo de Análise Criminal e Estatística (Nace) da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds), foram sete mortes na região de João Pessoa, seis na região de Guarabira, uma em Campina Grande e nenhuma na região do Sertão, totalizando 14 casos em 2024 contra 19 em 2023.

Este ano, policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e policiais penais, com ações preventivas e repressivas, procedimentos policiais, além de resgates e salvamentos, incluindo o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Sesds, não só no Carnaval, como também no período pré-carnavalesco, na Capital.

O esquema de segurança também contou com videomonitoramento em todo o ‘Corredor da Folia’, em João Pessoa, tanto com as câmeras já instaladas quanto com drones. Outras cidades com maiores festejos, do litoral ao sertão, também foram videomonitoradas.

A tecnologia com mais de 1.100 equipamentos instalados gerou imagens para os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) da Capital, Campina Grande e Patos, acelerando o atendimento às ocorrências. Pela primeira vez, os três Centros Integrados de Comando e Controle estarão 100% em funcionamento durante o Carnaval.