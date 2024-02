Operação apreende armas de fogo e recupera veículos durante fiscalizações

As fiscalizações no trânsito realizadas pela Polícia Militar durante a Operação Carnaval resultaram em sete armas de fogo apreendidas, 11 veículos recuperados, mais de 100 condutores autuados por embriaguez ao volante e 33 pessoas presas.

O dado faz referência aos 130 checkpoints realizados da última sexta-feira até a terça-feira (13).

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), 5.180 pessoas foram abordadas e 4.170 veículos foram fiscalizados em todo o estado, tendo como foco a região metropolitana de João Pessoa.

“Com estas ações preventivas no âmbito da Operação Carnaval, apreendemos sete armas de fogo que circulavam ilegalmente, recuperamos 11 veículos e devolvemos aos seus proprietários, e autuamos 105 pessoas por embriaguez ao volante. As ações foram de fundamental importância para um trânsito seguro”, explicou o tenente-coronel Lucas, comandante do BPTran.

As armas de fogo foram apreendidas em Lucena (3), Conde (2), Pitimbu (1) e Santa Rita (1). No total, 33 pessoas foram presas por vários delitos. Somente na última sexta-feira, 90 condutores de motocicletas que circulavam com escapamento irregular na Paraíba, produzindo ruídos excessivos no trânsito, foram autuados pelo BPTran.