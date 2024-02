Inédito! Detentos fogem de presídio de segurança máxima

Dois presos fugiram de uma penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a 277 quilômetros de Natal. A fuga foi constatada por agentes na manhã desta quarta-feira (14).

Essas foram as primeiras fugas em penitenciárias de segurança máxima nacional desde a inauguração do sistema em 2006.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como “Tatu”, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de “Deisinho”.

Não há confirmação sobre quando a fuga aconteceu até a publicação deste texto.

O Governo do Rio Grande do Norte confirmou que foi acionado para dar apoio ao presídio por terra, mas não detalhou as ações. A reportagem perguntou se há auxílio nas buscas aos dois detentos foragidos, mas a secretaria de Segurança Pública não forneceu detalhes.

O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, está a caminho de Mossoró para acompanhar as ações para tentar recapturar os foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga.

A Folha de S.Paulo apurou que a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para investigar as responsabilidades da ocorrência.

Ao todo, há cinco presídios federais de segurança máxima, localizados em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto

Velho (RO) e Brasília (DF). A penitenciária que fica em Mossoró foi inaugurada em 2009 e tem capacidade para até 208 presos.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

*JOSÉ MATHEUS SANTOS/folhapress