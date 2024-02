Cantor é preso por porte ilegal de armas

Na manhã desta quarta-feira (14), o cantor Felupe foi detido na cidade do Conde, região metropolitana de João Pessoa, por porte ilegal de armas.

De acordo com informações da Polícia Civil, as armas foram encontradas dentro do veículo em que o artista estava, acompanhado de outras duas pessoas, identificadas como policiais militares.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a presença de armas de fogo dentro do carro onde estava o cantor e outras duas pessoas.

Ao abordar o veículo, os policiais constataram a presença das armas, que incluíam uma espingarda calibre 12, um revólver .38, duas pistolas e uma pistola semiautomática. Três dessas armas estavam sem registro, enquanto uma estava registrada em nome de um dos policiais.

O cantor foi autuado por porte ilegal de armas, mas pagou fiança para ser liberado. Um dos policiais permaneceu detido para audiência de custódia, cuja decisão da Justiça não foi informada.

*com informações da TV Cabo Branco