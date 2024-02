Polícia prende integrantes de facção criminosa na cidade de Bayeux

A Polícia Militar conseguiu desarticular, nessa segunda-feira (12), dois pontos de venda de drogas e prender dois homens em flagrante, em ações distintas no bairro da Imaculada, em Bayeux.

Na primeira ação, os militares da Força Tática estavam em rondas durante a Operação Carnaval, quando receberam informações de que indivíduos traficavam drogas numa localidade próxima do mercado público do bairro da Imaculada. Quando chegaram no local, os policiais conseguiram deter um suspeito pelo tráfico de entorpecentes.

Na outra ação, os militares da 4ª CIPM estavam em patrulhamento nas proximidades do mercado público, quando conseguiram prender em flagrante um outro homem com um revólver calibre 38, munições e drogas. Segundo a unidade, os dois suspeitos são integrantes de facção criminosa com envolvimento em diversos crimes.

Os suspeitos e todo material apreendido foram conduzidos até a 6ª Delegacia Distrital na cidade de Santa Rita.