Dupla acusada de homicídios é presa com armas em Bayeux

Duas armas de fogo foram apreendidas com dois acusados de homicídios, na madrugada desta terça-feira (13), durante ação realizada pelos policiais da Força Regional e Força Tática da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, no bairro do Mutirão, na cidade de Bayeux.

Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram rendidos. Os dois, que já têm passagem pela polícia pelo crime de homicídio, participavam de uma festa, antes de serem presos.

O caso foi levado para a 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita. A prisão fez parte da Operação Verão.