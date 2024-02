Crueldade: Animais morrem envenenados em João Pessoa

Atos cruéis contra animais foram registrados no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, capital paraibana. Alguns gatos e um cachorro morreram após ingerir comida envenenada.

Conforme as autoridades, os animais foram envenenados após comer mortadela com o famoso chumbinho, também conhecido como veneno de rato. O alimento foi espalhado pelas ruas com o intuito de matar os bichanos.

As tutoras dos animais vítimas da crueldade lamentaram a situação e procuraram os órgãos de segurança para denunciar o crime.

*Com informações da TV Cabo Branco