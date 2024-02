No intervalo de uma hora, dois homens são assassinados na Grande João Pessoa

O domingo de carnaval foi violento na capital paraibana que registrou dois homicídios, no intervalo de uma hora, nos bairros Tibiri, Santa Rita e no Geisel.

De acordo com informações do delegado Cláudio Manoel, no primeiro caso, registrado em Tibiri, Adailton Felipe da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros e o seu corpo encontrado em via pública.

Uma hora depois a polícia também registrou o assassinato de Jaride Welker de França Almeida, no Geisel. Segundo o delegado, os crimes não têm ligação e as autoridades vão investigar a autoria dos homicídios.

*Com informações da TV Cabo Branco