Família passa sufoco após carro pegar fogo em João Pessoa

Um casal passou por momentos angustiantes após o carro da família pegar fogo no bairro do Oitizeiros, na capital paraibana João Pessoa.

Segundo as informações policiais, o casal estava com o filho, de apenas um ano, voltando de um atendimento médico, quando no cruzamento próximo ao supermercado Bemais, o veículo pegou fogo.

Populares tentaram apagar o fogo, mas o carro ficou muito danificado. Apesar do susto e do prejuízo, a família conseguiu sair do veículo e não sofreu ferimentos.

O veículo é usado para transportar a criança que sofre de uma síndrome rara e precisa realizar um tratamento semanalmente. A família enfrenta dificuldades para custear os danos e iniciou uma campanha. Quem quiser ajudar pode entrar em contato no telefone (83) 8793 3897

*Com informações da TV Cabo Branco