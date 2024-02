Colisão provoca a morte de três pessoas no Seridó da Paraíba

Uma colisão entre duas motos, deixou três pessoas mortas no Seridó da Paraíba. O trágico acidente aconteceu na PB 167 entre os minicípios de Pedra Lavrada e Nova Palmeiras.

De acordo com as informações foi uma colisão frontal entre as motocicletas. O condutor de uma delas, Raul Luciano Fernandes não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na outra moto haviam dois ocupantes: João Alisson Macedo Silva, de 19 anos, foi socorrido para o hospital de Pedra Lavrada, mas não resistiu. Na garupa estava a sua tia Rosalina Macedo Pereira, de 30 anos. Ela foi socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas também não resistiu aos ferimentos.