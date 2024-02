Carro fica embaixo de ônibus em acidente em João Pessoa

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus do transporte público coletivo foi registrada neste domingo (11) entre as ruas Vereador Gumercindo Barbosa e Edgar Sales de Miranda Henrique, no bairro do Aeroclube, em João Pessoa, capital paraibana.

Conforme as informações repassadas pelas autoridades, o carro foi parar embaixo do ônibus por causa do impacto da batida. Apesar disso, não foi registrada nenhuma morte.

No momento do acidente o ônibus não estava com passageiros, já o carro transportava dois adultos e uma criança de seis anos que foram socorridas para o Hospital de Trauma.

*Com informações da TV Cabo Branco