Mulher morre esfaqueada no Sertão; polícia suspeita de feminicídio

Uma mulher do município de Paulista, no interior da Paraíba, foi morta vítima de feminicídio na madrugada deste sábado (10), por volta de 1h. Segundo testemunhas, ela foi golpeada com vários facadas pelo marido. Chegou a gritar por ajuda, foi levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.

A vítima foi identificada como Maria Lúcia Dias de Oliveira e tinha 49 anos. Ela deixa quatro filhos.

O crime foi cometido dentro de casa e agora a Polícia Civil da Paraíba vai investigar o caso. Os policiais estão à procura do suspeito, que é caminhoneiro e fugiu após o crime. Um mandado de prisão preventiva foi solicitado à justiça e a expectativa é que ele seja concedido.

