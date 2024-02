Operação Carnaval: PRF inicia fiscalizações na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba inicia amanhã, 09 de fevereiro, a zero hora, a Operação Carnaval 2024. O policiamento ostensivo será reforçado nas rodovias federais de toda a Paraíba até às 23h59 do dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas.

O feriado prolongado de Carnaval é considerado pela Polícia Rodoviária Federal como uma das ações de maior relevância em virtude dos riscos inerentes ao aumento de acidentes de trânsito ocasionados principalmente pela conduta de dirigir sob efeito de álcool.

As fiscalizações serão intensificadas por meio de rondas ostensivas e comandos posicionados nos locais estratégicos de maior fluxo de veículos e alta incidência de infrações e acidentes de trânsito, tendo como foco o combate à embriaguez ao volante.

As ações também terão o objetivo de orientar os motoristas sobre a importância de observar as normas de trânsito para a sua segurança e dos demais usuários das rodovias. A responsabilidade por evitar mortes e lesões no trânsito é compartilhada por todos os envolvidos.

O combate à criminalidade também será reforçado através das abordagens aos veículos que transitam nas rodovias paraibanas, visando o enfrentamento às fraudes veiculares, tráfico de drogas e armas, entre outros.

ORIENTAÇÕES PARA GARANTIR UMA VIAGEM SEGURA

— Primeiramente, fazer um planejamento da viagem, identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso do motorista.

— Fazer uma revisão no veículo, verificando freios, luzes, nível de combustível, dentre outros itens obrigatórios e fundamentais para sua segurança.

— Verificar se a documentação do veículo e do condutor estão em dia.

— Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam com o cinto afivelado, lembrando que as crianças deverão usar dispositivo de retenção adequado para a sua idade e peso (ex: bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

— No caso de motocicleta, colocar adequadamente o capacete, tanto o condutor quanto o passageiro.

— Durante a viagem, respeitar a sinalização e as normas de trânsito. Destacamos especialmente o respeito aos limites de velocidade, só ultrapassar em locais permitidos e com segurança, não transitar pelo acostamento e, por fim, jamais misturar bebida e direção.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191 e também do aplicativo PRF Brasil, disponível para Android e IOS, onde os usuários poderão enviar fotos e áudios para auxiliar os policiais que atenderão a ocorrência.