PRF apreende grande carga de cigarros paraguaios em Cruz do Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba apreendeu, no decorrer de fiscalização realizada na noite da última terça-feira (06), na região de Sapé–PB, carga de cigarros contrabandeados de origem estrangeira. Um homem foi detido e por contrabando.

Equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF realizava fiscalização no município de Cruz do Espírito Santo–PB, por volta das 21h30, quando visualizaram e abordaram um caminhão VW/9.170 Drc 4×2.

O veículo estava sem faixas refletivas, o que motivou a abordagem a fim de orientar sobre os riscos de conduzir nestas condições.

Durante a fiscalização, foi identificado que o caminhão estava transportando uma carga com 55 mil maços de cigarros de origem estrangeira sem comprovação fiscal.

A apreensão causou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 192.500 ao crime organizado. O consumo dessa mercadoria representa um perigo para a saúde pública, tendo em vista que o usuário que compra o cigarro de origem desconhecida coloca sua vida ainda mais em risco, já que se desconhece quais matérias-primas são utilizadas e suas quantidades.

Diante dos fatos flagrados, o condutor, um homem de 26 anos, foi detido e encaminhado com a carga para a Polícia Federal para dar prosseguimento à ocorrência, onde ficará à disposição pelo crime de contrabando.