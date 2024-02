A Polícia Federal já realizou, em 2024, quatro operações com o objetivo de combater a pornografia e o abuso sexual infantil no estado da Paraíba.

A mais recente delas, a Operação Duo Facies, teve como alvo um ex-funcionário público no município de Nazarezinho-PB, resultando na sua prisão em flagrante por guardar imagens ilegais de abuso sexual infantil.

Além disso, outras três operações foram realizadas no estado, cada uma com o objetivo de desmantelar redes de exploração sexual e combater práticas criminosas que colocam em risco a integridade das crianças e adolescentes paraibanos.

Ainda de acordo com a PF, foram realizadas 18 operações com a mesma temática na Paraíba no ano de 2023.