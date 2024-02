Narcotraficante do Rio de Janeiro é preso no Cariri da Paraíba

Na tarde de terça-feira (6), policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) efetuaram a prisão de um homem identificado como Leonardo Alves da Silva, conhecido como “Mustang”, apontado como gerente geral do tráfico no Conjunto Amarelinho.

A prisão ocorreu na cidade de Congo, interior da Paraíba.

As investigações que levaram à prisão de Mustang tiveram início após a morte do inspetor Ellery Ramos de Lemos, da mesma delegacia, durante uma operação na favela do Acari, que também é dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), em 2018.

Segundo o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, o criminoso estava escondido na cidade de Congo desde o final do ano passado, após deixar a favela com sua família.

O monitoramento das atividades de Mustang levou as autoridades até ele, resultando em sua captura no segundo dia de operação, com o auxílio da Draco da Paraíba.

O delegado também mencionou os vínculos identificados entre Mustang e outros investigados, além de sua companheira, indicando que estavam residindo na cidade com a ajuda de um antigo morador do Conjunto Amarelinho, que também possui histórico de envolvimento com o tráfico.

A prisão de Mustang ocorreu em uma estrada de terra, com o apoio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Paraíba. O suspeito será levado para o Rio de Janeiro em um voo comercial ainda nesta quarta-feira (7).

*com informações da TV Cabo Branco