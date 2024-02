Ex-professor é preso na Paraíba por pornografia infantil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) a Operação Duo Facies, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil, no município de Nazarezinho-PB, no Sertão, a cerca de 460 quilômetros da capital paraibana. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o alvo, um ex-funcionário público foi preso em flagrante por guardar imagens ilegais.

Na casa do investigado foi apreendido aparelho celular com as mídias que geraram o flagrante.

A investigação aponta que ele armazenava e compartilhava imagens com cenas de abuso sexual infantojuvenil por redes sociais. O período de envio dessas imagens não coincide com o tempo em que ele foi professor na rede pública de ensino; na época ele era agente comunitário.

O nome da operação, Duo Facies, é uma expressão em latim que se refere ao fato de que o investigado tinha uma atividade paralela ilegal, que contradizia com sua imagem perante a sociedade, inclusive já tendo ele ocupado outros cargos públicos além do magistério e de agente comunitário.