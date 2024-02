Plantação irregular de maconha é encontrada em Taperoá

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Instituto de Polícia Científica e Corpo de Bombeiros descobriu uma plantação irregular de maconha em Taperoá, no Cariri da Paraíba, na manhã desta terça-feira (6).

A descoberta ocorreu após denúncias anônimas feitas através do disque denúncia da Polícia Civil.

O terreno, com cerca de quatro hectares, abrigava mudas de maconha plantadas em vários canteiros, incluindo uma área com sistema de irrigação. Durante a operação, um homem de 45 anos, suposto dono do terreno, foi preso em flagrante.

Em seu depoimento, o homem afirmou ser o responsável pelo terreno e que o havia alugado para outra pessoa há aproximadamente três meses.

No entanto, ele se recusou a revelar a identidade do locatário. Alegou ter notado a plantação apenas uma semana antes da operação, mas não denunciou.

O suspeito foi conduzido para a delegacia e aguardará audiência de custódia em Patos. A plantação de maconha será destruída pela Polícia Civil como parte da operação.

*com informações da TV Cabo Branco