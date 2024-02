Homem é preso suspeito de matar mulher no Cariri

José Vasconcelos de Lima foi preso nesta terça-feira, 6, no município pernambucano de Santa Maria do Cambucá.

Ele é suspeito de matar a tiros Lindinês Cosme Nascimento, de 28 anos, no dia 3 de maio do ano passado, na zona rural do município de São Domingos do Cariri, na Paraíba.

O crime ocorreu na frente da mãe da vítima. De acordo com a polícia civil, o suspeito teria tido uma crise de ciúmes da vítima.

Na época do crime, ele fugiu em um carro. O veículo utilizado na fuga foi localizado, assim como a arma de fogo utilizada no crime.

José Vasconcelos de Lima está à disposição da Justiça. Enquanto isso, as autoridades seguem investigando o caso.

O ocorrido ressalta a preocupação com os casos de feminicídio, que tiveram um aumento de 34% no ano passado na Paraíba.

*com informações da Rede Ita