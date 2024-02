Criminosos tentam roubar trilhos da linha férrea de Galante

Uma tentativa de roubo dos trilhos da linha férrea no Distrito de Galante, conhecido por ser a rota do tradicional trem do Forró, foi frustrada pela polícia Militar.

Entre 10 e 12 homens estavam envolvidos na ação, que envolvia uma carreta estacionada ao lado dos trilhos.

Após uma operação da polícia, os criminosos abandonaram o local, deixando apenas o motorista da carreta. Cerca de 200 metros da ferrovia foram danificados, e partes dos trilhos ainda estavam soltas na rota usada para carregar a carreta.

O motorista alegou desconhecer a natureza criminosa da atividade, afirmando estar apenas cumprindo um contrato.

A polícia suspeita que a motivação esteja relacionada ao valor do minério de ferro.

