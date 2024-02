Polícia Militar autua foliões por dirigir sob efeito de álcool em João Pessoa

A Operação Zero Álcool, realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), autuou 34 pessoas por dirigir sob efeito de álcool, após participarem de blocos carnavalescos desse fim de semana, na Via Folia, em João Pessoa.

O número representa mais da metade das autuações registradas em todo Estado, que foram 61 no total.

Na edição desse fim de semana, que foi realizada entre a sexta-feira (2) e esse domingo (4), a operação prendeu 16 pessoas, sendo 10 por embriaguez ao volante, 2 por porte ilegal de arma e 4 por pilotar veículo com chassi adulterado.

Os trabalhos de fiscalização vão continuar nas prévias de João Pessoa e no Carnaval da Paraíba, com o objetivo de reduzir mortes no trânsito, que tem a mistura entre álcool e direção como uma das principais causas.